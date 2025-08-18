Annalisa Tardino commissaria dei porti in Sicilia occidentale, scontro tra Schifani e Salvini: la Regione annuncia ricorso al Tar

la polemica

La nomina del ministero delle Infrastrutture non piace al presidente della Regione: «Non siamo stati consultati». Il ministro ha firmato il decreto

A Palazzo d’Orléans la nomina di Annalisa Tardino quale commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale non è andata giù. E stavolta la lite – aspra – tra il presidente della Regione Renato Schifani e il ministro Salvini non è roba da “retroscenisti”: è una polemica alla luce del sole che si è consumata nel giro di poche ore. La Regione infatti ha avvertito che se la nomina verrà formalmente confermata, procederà immediatamente ad impugnare, davanti al tribunale amministrativo, il provvedimento del ministero delle Infrastrutture, chiedendone la sospensione in via cautelare. Secondo la Regione – che ha diffuso un durissimo comunicato – la decisione di ricorrere al Tar è motivata da «due profili di illegittimità evidenti». Il primo è la «totale assenza di concertazione con la Regione Siciliana, in violazione delle norme che prevedono espressamente una preventiva intesa tra le parti» il secondo è «la mancanza dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa per l’assunzione dell’incarico, anche per il ruolo di commissario straordinario, che impongono una comprovata e specifica esperienza nel settore».

Ma il decreto è stato firmato

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato il decreto con cui viene conferito all’avv. Annalisa Tardino l’incarico di Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale, che gestisce i porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Porto Empedocle, Licata e Gela. Lo si legge in una nota del Mit diffusa in contemporanea con la nota della Regione che ha invece annunciato il ricorso al Tar. «L’incarico di vertice consentirà di garantire la piena operatività e lo sviluppo dell’Autorità, in continuità con le politiche nazionali di rilancio del sistema portuale e logistico. La nomina è stata formalmente comunicata alla Regione Siciliana nella stessa data del provvedimento. Il Mit ribadisce il proprio impegno a sostenere la crescita dei principali scali della Sicilia occidentale e conferma la centralità del porto di Palermo nel sistema infrastrutturale e marittimo nazionale.

