Anno giudiziario,giudici Tar Campania con coccarda tricolore

Salamone, 'Apparteniamo tutti alla funzione giurisdizionale'

NAPOLI, 20 FEB – “Noi indossiamo la coccarda per vicinanza e per dare un segno che apparteniamo a un’unica funzione, che è la funzione giurisdizionale”. Lo ha detto il presidente del Tar Campania, Vincenzo Salamone, aprendo la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale amministrativo regionale della Campania. La coccarda tricolore era stata indossata in alcune cerimonie di apertura dell’anno giudiziario nelle Corti d’Appello, in segno di protesta per le riforme del Governo, a partire dalla separazione delle carriere tra giudici e pm. Salamone ha relazionato in merito all’attività dello scorso anno, rilevando un incremento del contenzioso dovuto innanzitutto a ricorsi in materia scolastica, come quelli per l’assegnazione del sostegno agli studenti. Un calo di contenzioso si è registrato per la materia sanitaria.

