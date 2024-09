Anpi Grosseto, ‘intimidazioni,salta corteo contro Casapound’

agenzia

L'8 settembre. 'Minacce gravi nei confronti di Andrea Joly'

GROSSETO, 03 SET – “Abbiamo ricevuto intimidazioni pesanti, sotto forma di lettere anonime. Minacce gravi e avvertimenti nei confronti di Andrea Joly, il giornalista pestato dai militanti di Casapound. E’ per questo che abbiamo deciso di annullare la manifestazione in programma domenica 8 settembre a Grosseto a cui lui era stato invitato”. Lo ha detto Luciano Calì, segretario provinciale dell’Anpi di Grosseto durante la conferenza stampa di presentazione degli eventi in contrapposizione alla festa di Casapound, ‘Direzione Rivoluzione’, in programma in un residence a Principina Terra dal 5 all’8 settembre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA