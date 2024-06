ANSA-BOX/In Basilicata FdI primo partito.Pd sale, Azione a 9,2%

agenzia

Nessun lucano in Europarlamento. A Potenza avanti Fanelli (Lega)

POTENZA, 10 GIU – In Basilicata – dove per le Europee ha votato il 42,8% degli aventi diritto rispetto al 47,3% del 2019 – con il 25,5% Fratelli d’Italia cresce ancora e si conferma il primo partito, ottenendo il suo miglior risultato nella storia politica lucana. Poi il Pd con il 23,1% e il M5S con il 12,7%, in crescita rispetto al 13,8% e al 7,6% delle Regionali del 21 e 22 aprile scorso, vinte nettamente dal riconfermato governatore Vito Bardi (Forza Italia). I pentastellati, però, perdono quasi dieci punti rispetto alle Politiche 2022, quando, in Basilicata, raggiunsero il 22,5%. Significativo anche il risultato lucano di Azione, che spinto dal candidato Marcello Pittella, ha raggiunto il 9,2%, ma l’ex presidente della Regione e attuale consigliere regionale non sarà eletto in Europarlamento per il mancato superamento della soglia del 4% a livello nazionale. Nessun lucano andrà quindi all’Europarlamento. Rispetto alle Regionali di aprile, perdono voti Forza Italia (dal 13 all’8,9%) e la Lega (dal 7,8 al 5,4%), ma il centrodestra – secondo l’exit pool del Consorzio Opinio Italia per la Rai – è avanti per le Comunali di Potenza, dove però bisognerà aspettare lo scrutinio (al via alle ore 14) per sapere se il leghista Francesco Fanelli (dato tra il 47,5 e il 51,5%) sarà riuscito a ottenere la vittoria già al primo turno. In caso contrario, al ballottaggio del 23 e 24 giugno se la dovrebbe vedere con Vincenzo Telesca, candidato del centrosinistra, ma senza il simbolo del Pd (21-25%). Più indietro Pierluigi Smaldone (Potenza Ritorna con il M5S) con una forbice tra il 14 e il 18% e Francesco Giuzio (Basilicata possibile) tra l’8 e il 12%. Nei 52 Comuni lucani chiamati al voto anche per le Amministrative – solo per Potenza è previsto il doppio turno – ha votato il 60,9 degli aventi diritto rispetto al 62,7% delle precedenti consultazioni. Superato il quorum in cinque piccoli Comuni, dove c’era solo un candidato sindaco, quindi risultato elettorale già chiuso ad Anzi, Banzi, Barile, Guardia Perticara e Gorgoglione.

