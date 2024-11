+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 11.00 +++

agenzia

ROMA, 05 NOV – – AGGRESSIONE AL CAPOTRENO, FERROVIERI IN SCIOPERO FINO ALLE 17 IL GARANTE CHIEDE DI ASSICURARE SERVIZI MINIMI LOCALI VENERDÌ

È in corso dalle 9 e durerà fino alle 17 in tutta Italia lo sciopero di 8 ore del personale ferroviario di Trenitalia, Trenitalia Tper, Fs Security, Italo Ntv, Trenord convocato dai sindacati dopo l’accoltellamento di un capotreno sulla tratta regionale Genova-Busalla all’altezza della stazione di Rivarolo. Intanto, il Garante chiede agli operatori del trasporto pubblico locale di assicurare comunque i servizi minimi nello sciopero convocato per venerdì, anche in assenza di fasce di garanzia. La richiesta è di assicurare, nelle fasce orarie che saranno decise a livello locale, ‘servizi di trasporto urbano e extraurbano mediante l’utilizzazione del 30% del personale viaggiante’. —. AL VIA IL VOTO NEGLI USA, PRIMI RISULTATI NELLA NOTTE TRUMP-HARRIS, SEGGI APERTI ALLE 5 AMERICANE IN VERMONT Dopo gli ultimi colpi senza fair play dei comizi finali, si sono aperte alle 5 ora locale in Vermont i primi seggi elettorali che danno il via alla lunga giornata di voto negli Stati Uniti attraverso sei fusi orari. Dall’Atlantico al Pacifico, i cittadini americani sceglieranno chi tra Kamala Harris e Donald Trump andrà alla Casa Bianca con i sondaggi che li danno testa a testa in 7 Stati chiave (Pennsylvania, Nevada, Wisconsin, Georgia, North Carolina, Michigan, Arizona). Oltre 80 milioni di americani hanno già votato in anticipo o per posta o in presenza mentre circa l’altra metà avrà tempo fino alle 20.00 a seconda del fuso. —. ‘PRIME STIME DEL GOVERNO, DAL CONCORDATO 1,3 MILIARDI’ INPS, ‘DALLA MANOVRA EFFETTI POSITIVI PER LE PENSIONI’ Il concordato preventivo dovrebbe fruttare alle casse dello Stato oltre 1,3 miliardi di euro. ‘Stiamo ancora elaborando le adesioni che si sono chiuse il 31 ottobre, ma dalle prime stime l’incasso attuale si aggira a più di 1,3 miliardi’, dice al Sole 24 Ore il viceministro dell’Economia Leo. Oltre 500mila le partite Iva tra soggetti Isa e forfettari che hanno aderito alla misura. Intanto, nell’audizione alla Camera sulla Legge di Bilancio, il presidente dell’Inps Fava ha detto che la manovra ‘prevede interventi che potrebbero determinare effetti positivi in termini macroeconomici, con risvolti anche favorevoli sulla tenuta del sistema previdenziale’. —. TRUFFA ALLO STATO DI 6,7 MILIONI, GDF IN BANCA PROGETTO SULL’ISTITUTO INDAGA ANCHE BRESCIA, TRE MISURE CAUTELARI Per un prestito di 6,7 milioni di fondi garantiti dallo Stato ottenuti da Banca Progetto tramite documentazione falsa sono in corso tre misure cautelari, di cui due arresti, in una indagine della procura di Brescia, parallela ad una della procura di Monza per la quale anche sono in corso di esecuzione provvedimenti, tra cui misure cautelari. Tra le accuse contestate ci sono la truffa aggravata, la bancarotta e l’autoriciclaggio. Inoltre la Gdf sta effettuando una serie di perquisizioni, anche nella sede della banca indagata, dove sta acquisendo i modelli organizzativi in base alle legge sulla responsabilità amministrativa degli enti. ‘Siamo parte lesa nell’inchiesta’, afferma l’istituto in una nota. —. PRIMO SCONTRO CON SOLDATI NORDCOREANI IN UCRAINA KIEV STIMA L’ARRIVO DI 15.000 UOMINI DI PYONGYANG Il ministro della Difesa ucraino Umerov ha confermato che il suo esercito ha avuto un primo ingaggio con le truppe nordcoreane, anticipando di attendersi che cinque unità del Nord, ciascuna con circa 3.000 soldati, siano schierate nelle località di nordest, est e sudest sulla linea del fronte con la Russia lunga 1.500 chilometri, per un totale di almeno 15.000 militari. Umerov, in un’intervista, ha detto che si è verificato uno scontro ‘su piccola scala’, senza specificare quando e dove, in quello che è l’inizio ufficiale della partecipazione di Pyongyang alla guerra russa. Intanto, ha provocato almeno 6 morti e 9 feriti un attacco delle truppe di Mosca contro un impianto infrastrutturale di Zaporizhzhia, nel sud dell’Ucraina. —. IL PAPA ALLA GREGORIANA, DOVE HANNO STUDIATO 27 SANTI UN CARDINALE SU TRE È PASSATO NELL’ATENEO DEI GESUITI Visita del Papa alla Pontificia Università Gregoriana, la più antica tra le università pontificie romane. Nell’ateneo dei gesuiti, le cui origini risalgono all’iniziativa nel 1551 del fondatore della Compagnia di Gesù, Ignazio di Loyola, hanno studiato 16 Papi, 27 giovani che poi sono stati fatti santi e 57 beati. Sono ex studenti dell’ateneo dei Gesuiti anche il 36% del collegio cardinalizio e il 24% dei vescovi cattolici nel mondo. Oggi la Gregoriana conta circa 3mila studenti – uomini e donne, religiosi e laici di 121 Paesi. ‘L’istruzione non sia un privilegio’, ha detto Francesco nel suo discorso.

