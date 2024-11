+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 19.00 +++

agenzia

ROMA, 05 NOV – – L’AMERICA SCEGLIE, LA NOTTE PIÙ LUNGA DI TRUMP E HARRIS IN FLORIDA L’ATTESA DEL TYCOON, KAMALA SARÀ A WASHINGTON L’America sceglie il 47/o presidente. Il mondo con il fiato sospeso. sarà la notte più lunga della sfida Trump-Harris che incendia il confronto dal ritiro di Biden. L’ultimo comizio della dem con le star Lady Gaga e Oprah sulla scalinata di Rocky: ‘Sarò la presidente di tutti’. La Harris attenderà i risultati con il marito a Washington, nella villa del Naval Observatory. ‘Vada sul ring con Tyson’, l’ultimo affondo dell’ex presidente, che sarà a Mar-a-Lago con la famiglia. Gli 007 Usa lanciano l’allarme su interferenze sul voto da parte dei russi soprattutto nei sette Stati in bilico: Pennsylvania, Nevada, Wisconsin, Georgia, North Carolina, Michigan e Arizona. ‘Non voglio alcun tipo di violenza’, afferma Trump. Oltre 80 milioni di americani hanno già votato in anticipo o per posta o in presenza mentre l’altra metà avrà tempo fino alle 20 locali. I risultati nella notte italiana. —. INCONTRO MELONI-PINELLI, OPPOSIZIONI E TOGATI ALL’ATTACCO IL QUIRINALE È STATO INFORMATO SOLO A RIDOSSO DEL COLLOQUIO Opposizioni e togati del Csm all’attacco sull’incontro di ieri tra la premier Meloni e il vicepresidente Pinelli. Di ‘convocazione inedita’ del numero due del Consiglio, presieduto dal capo dello Stato, parlano le opposizioni: ‘La destra gioca allo sfascio’. Mentre per il centrodestra ‘non c’è scandalo’. I consiglieri togati del Csm, salvo i membri di Magistratura Indipendente, chiedono invece a Pinelli di riferire al plenum di domani sui contenuti del colloquio per essere informati ‘di un passaggio tanto rilevante istituzionalmente’. Fonti vicine al vertice del Consiglio, affermano che è stato ‘un normale incontro istituzionale’ e che il Quirinale ‘era stato informato prima’. Da altre fonti bene informate, si è appreso che la notizia è arrivata al Colle ‘a ridosso’ del colloquio. —. BERLINO TIRA SUL PREZZO, STOP ALL’ALLEANZA ITA-LUFTHANSA NO DEL TESORO, MA LA TRATTATIVA CON I TEDESCHI VA AVANTI Stop a sorpresa della trattativa per l’alleanza Ita-Lufthansa che sembrava all’ultimo atto. La compagnia tedesca ha chiesto uno sconto per il prezzo di investimenti fatti dopo l’accordo del 2023 per circa 10 milioni e il ministero dell’Economia ha detto no. Il pacchetto con il piano finale dell’alleanza non è stato pertanto consegnato a Bruxelles. I documenti erano firmati da Ita, da Lufthansa e dai vettori rivali – easyJet, Air France e Iag – che fanno parte dell’intesa sugli slot. Ma mancava la firma del Mef. ‘Lufthansa aderisce all’accordo del 2023 per il 41% in Ita e ha firmato il pacchetto di misure correttive necessarie entro la scadenza’, dice all’ANSA la compagnia tedesca. Nessun commento da Ita, che parla di una questione tra Mef e Lufthansa. ‘La trattativa è ancora in corso’, il commento del ministro dell’Economia Giorgetti a Bruxelles. —. DA BANKITALIA ALL’UPB, LA MANOVRA FINISCE SULLA GRATICOLA MELONI INFLUENZATA, SLITTA ALL’11 L’INCONTRO CON I SINDACATI Manovra sulla graticola nelle audizioni alla Camera. Dubbi di Bankitalia sulla crescita (‘difficile raggiungere l’obiettivo indicato nel Psb per il 2024-2025’) e sul sistema di detrazioni ‘basato su soglie fisse per scaglioni di reddito’ che ‘potrebbe compromettere a regime l’equità del prelievo’. Occhi puntati anche sulla sanità: ‘In 10 anni serviranno il 30% dei medici in più’. Per l’Ufficio parlamentare di bilancio, nel testo ci sono ‘misure fiscali complesse, poco intellegibili’ e i fondi per la sanità ‘crescono meno della spesa, con rischi per le Regioni’. Mano tesa da Confindustria: ‘Lavoriamo con il governo per la crescita’, dice il presidente Orsini. Premier influenzata, slitta all’11 novembre l’incontro con i sindacati. Il leader della Lega Salvini fa sapere che il testo ‘si può migliorare’. Il governo valuta l’ipotesi di un decreto per riaprire i termini per il concordato, che avrebbe portato per ora 1,3 miliardi. —. OK ALLA LEGGE SUL TERZO MANDATO, STOP DI SCHLEIN A DE LUCA VIA LIBERA IN CAMPANIA. È ALTA TENSIONE PD LOCALE-NAZARENO Passa la legge regionale della Campania che può consentire il terzo mandato all’attuale presidente Vincenzo De Luca anche con i voti dei consiglieri regionali del Pd. Ma sale lo scontro con la leader Schlein: ‘Il voto di oggi non sposta di un millimetro la posizione del Pd nazionale sul limite dei due mandati per le cariche monocratiche. Al di là del voto di oggi, quindi, De Luca non sarà il candidato presidente del Pd alle prossime elezioni regionali’, fanno sapere dalla sede di largo del Nazareno. ‘De Luca e Pd si ribellano a Schlein, c’è un Pd a Roma e uno a Napoli’, attacca Fratelli d’Italia. ‘Penso che giuridicamente la norma non abbia un valido fondamento e credo che il governo la impugnerà’, commenta il viceministro degli Esteri Cirielli. —. IL PAPA A SORPRESA VA A TROVARE EMMA BONINO FOTO IN TERRAZZO, ENTRAMBI IN SEDIA A ROTELLE Il Papa, a sorpresa, stamattina è andato a trovare a casa Emma Bonino, che pochi giorni fa era stata dimessa dall’ospedale dopo una crisi respiratoria. ‘L’ho trovata benissimo’, ha detto. Poco dopo, la senatrice di +Europa ha scritto su Instagram di essere ‘piena di emozione’ per la ‘graditissima visita’. Francesco le ha donato ‘un meraviglioso mazzo di rose e dei cioccolatini’ e le ha detto di considerarla ‘un esempio di libertà e resistenza’: ‘Mi ha riempito di gioia’. La leader radicale ha postato anche una foto che mostra il colloquio in terrazzo con il Papa, entrambi in sedia a rotelle.

