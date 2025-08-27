Anteprima ‘La Piazza’, premio a Cesare Fiorio e Angelo Perrino

agenzia

Parte domani kermesse politica. Attesi Salvini, Tajani e Fitto

CEGLIE MESSAPICA, 27 AGO – Anteprima della kermesse ‘La Piazza’ questa sera a Ceglie Messapica con la consegna di due premi speciali. I riconoscimenti saranno attribuiti a Cesare Fiorio, (dirigente sportivo e manager automobilistico, già direttore sportivo Ferrari in Formula 1 e fondatore del reparto corse Lancia Hf); e Angelo Perrino, giornalista e già direttore di Affaritaliani. All’evento partecipa anche l’attore Riccardo Scamarcio che nel 2024 ha interpretato Fiorio nel film ‘Race of Glory. Audi Vs Lancia’. La pellicola ha celebrato la vittoria della Lancia Rally 037 nel mondiale rally del 1983. Fiorio era il manager di quel team che ottenne il successo; da qualche anno è anche cittadino onorario di Ceglie Messapica. Il manager riceve il riconoscimento La Piazza-Affaritaliani, “per aver portato Ceglie e la Puglia in pole position tra i territori d’eccellenza”. Per Perrino, invece, il premio ‘La Piazza-Affaritaliani Gruppo Fs Italiane’ in quanto riconosciuto “anima visionaria e voce libera dell’informazione italiana”. Da domani, invece, l’avvio dell’ottava edizione della kermesse politica, organizzata dall’omonima associazione ‘La Piazza’ presieduta da Marcello Antelmi, editore di Affaritaliani. Il titolo scelto per l’edizione 2025 è ‘La Piazza fa rumore’ e fino al prossimo 30 agosto vedrà tra gli ospiti ministri e diversi rappresentanti politici di diversi partiti. Tra gli ospiti, attesi per domani il vicepremier e ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini, il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ed il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Sabato, invece, previsti gli interventi del vicepremier Antonio Tajani e del vicepresidente esecutivo dell’Unione europea Raffele Fitto.

