Anti-propaganda elettorale nella sanità, la solidarietà di Pogliese a deputati regionali

Dichiarazioni

Il senatore catanese di FdI interviene anche sul caso Asp di Caltanissetta

Il senatore Salvo Pogliese – coordinatore regionale di Fratelli d’Italia – esprime pieno sostegno ai deputati regionali Giuseppe Catania, Giuseppe Bica e Giusi Savarino che hanno presentato un’interrogazione all’ARS avente come oggetto l’attuazione, immediata e urgente, delle misure anti-propaganda elettorale nella Sanità isolana e, inoltre, hanno denunciato il caso dell’ASP di Caltanissetta.

“Pieno sostegno alle richieste dei deputati regionali di FdI Giuseppe Catania, Giuseppe Bica e Giusi Savarino che attraverso un’interrogazione hanno sollecitato l’adozione di misure anti-propaganda elettorale nella Sanità. Un settore così importante per i cittadini e per i servizi che offre non può essere di certo strumentalizzato né usato come veicolo di consenso elettorale per alcuni candidati alle prossime elezioni amministrative che coinvolgeranno diverse città siciliane l’otto e il nove giugno”, dice Pogliese.

“Il caso di Caltanissetta – denunciato dai deputati regionali – appare emblematico: risulterebbe- da volantini elettorali in circolazione- che la coniuge/compagna del Commissario Straordinario dell’ASP figuri quale candidata al consiglio comunale in un Comune il cui presidio sanitario e la cui offerta sanitaria è governata dallo stesso Commissario Straordinario. Non è il solo esempio del genere, infatti i deputati hanno anche denunciato, in provincia di Agrigento, convegni su sanità con candidati tra i relatori”,