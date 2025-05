Antigone, in 600 in carceri minorili, record +54% in 2 anni

agenzia

Trasferiti anche 189 giovani over 18 negli istituti per adulti

ROMA, 29 MAG – “Sono 611, di cui 27 ragazze, al 30 aprile 2025 i giovani detenuti nelle carceri minorili italiane. Alla fine del 2022 le presenze erano 381 e alla fine del 2024 raggiungevano le 587 unità, con una crescita del 54% in due anni. Crescita che sarebbe ancora maggiore se non fosse per la facilitazione introdotta dal decreto Caivano a trasferire in chiave punitiva gli ultra diciottenni del circuito minorile a carceri per adulti, con la conseguenza di interrompere bruscamente il percorso educativo del ragazzo e di affaticarne enormemente il recupero. Tali trasferimenti sono stati 189 nel corso del 2024, l’80% in più rispetto ai 105 del 2022”. È quanto scrive l’associazione Antigone nel suo rapporto ‘Senza Respiro’.

