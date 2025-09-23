Sfoglia il giornale

La polemica

Antimafia, Carrà e Sudano (Lega): «Contro Colosimo parole agghiaccianti»

I due deputati catanesi commentano le dichiarazioni di Scarpinato sulla presidente della commissione parlamentare

Di Redazione |

«La crudeltà verbale non ammette giustificazioni, mai. Contro la presidente della commissione Antimafia Chiara Colosimo, di cui abbiamo avuto già modo di apprezzare professionalità e integrità, sono state rivolte parole agghiaccianti. È vergognoso che proprio chi come Scarpinato dovrebbe mantenere alto l’impegno nella lotta contro ogni forma di illegalità si pronunci con espressioni lontanissime da chi dovrebbe difendere la giustizia e la legge. Chieda scusa. Alla presidente Colosimo esprimiamo la nostra piena solidarietà». Lo dichiarano i deputati catanesi della Lega, Anastasio Carrà e Valeria Sudano, componenti della commissione parlamentare Antimafia. Il riferimento è alle conversazioni tra il senatore del Movimento 5 Stelle ed ex magistrato e il giudice Giuseppe Natoli.

