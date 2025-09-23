Antimafia, Carrà e Sudano (Lega): «Contro Colosimo parole agghiaccianti»

La polemica

I due deputati catanesi commentano le dichiarazioni di Scarpinato sulla presidente della commissione parlamentare

«La crudeltà verbale non ammette giustificazioni, mai. Contro la presidente della commissione Antimafia Chiara Colosimo, di cui abbiamo avuto già modo di apprezzare professionalità e integrità, sono state rivolte parole agghiaccianti. È vergognoso che proprio chi come Scarpinato dovrebbe mantenere alto l’impegno nella lotta contro ogni forma di illegalità si pronunci con espressioni lontanissime da chi dovrebbe difendere la giustizia e la legge. Chieda scusa. Alla presidente Colosimo esprimiamo la nostra piena solidarietà». Lo dichiarano i deputati catanesi della Lega, Anastasio Carrà e Valeria Sudano, componenti della commissione parlamentare Antimafia. Il riferimento è alle conversazioni tra il senatore del Movimento 5 Stelle ed ex magistrato e il giudice Giuseppe Natoli.

