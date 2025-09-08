Antonij (Patriarcato Mosca) all’evento con il Papa il 14

agenzia

La commemorazione ecumenica dei nuovi martiri a San Paolo

CITTÀ DEL VATICANO, 08 SET – Ci sarà anche il rappresentante del Patriarcato di Mosca, il metropolita Antonij, domenica 14 settembre, alle 17, nella Basilica di San Paolo fuori le mura, dove Papa Leone XIV presiederà la Commemorazione dei martiri e testimoni della fede del XXI secolo insieme con i rappresentanti delle altre Chiese e Comunioni cristiane. Lo ha detto monsignor Fabio Fabene, segretario del Dicastero delle cause dei santi, rispondendo alle domande dei giornalisti in una conferenza stampa in Vaticano sulla presentazione dell’evento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA