Appello Conte a silenzio per Gaza, opposizioni in piedi

agenzia

Leader M5s a Meloni: 'rimane seduta, vergogna'

ROMA, 14 MAG – “Rivolgo un appello a tutti colleghi: un segno di umanità diamolo. Condanniamo in silenzio questo sterminio, alziamoci in piedi”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte in Aula alla Camera invitando a un gesto dei parlamentari per Gaza. Le opposizioni si sono alzate in piedi. “Rimane seduta, vergogna!”, ha detto rivolgendosi a Meloni.

