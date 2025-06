Appello di Schlein,Conte e leader Avs dal palco,’tutti a votare’

agenzia

Invito a partecipare ai referendum dell'8 e 9 giugno

ROMA, 07 GIU – “Ci eravamo dimenticati… Andiamo tutti a votare l’8 e il 9 giugno!”. E’ l’appello con cui, tutti insieme, i leader di Pd, Elly Schlein, del M5s Giuseppe Conte e di Avs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, hanno chiuso la manifestazione per Gaza in corso a Roma. L’appello è per andare a votare da domani i 5 referendum sul lavoro e sulla cittadinanza.

