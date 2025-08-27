Applausi dalla platea del Meeting di Rimini, Meloni si commuove

governo

La prima volta da premier alla kermesse che segna il ritorno della politica sui banchi di scuola dopo la pausa estiva

«Grazie per questa accoglienza commovente”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al Meeting di Rimini. La premier si era commossa, poco prima, quando la platea le ha tributato un grande applauso. Il Meeting “da quasi mezzo secolo segna un momento fondamentale» nel dibattito. «E’ per me un piacere e un onore essere qui, quello che accade qui ogni anno è estremamente prezioso, so bene quanto sacrificio e dedizione» richiedano eventi come questo.

