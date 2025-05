Approvato all’Ars disegno di legge su medici non obiettori

Sanità

E’ passato all’Ars con 27 voti favorevoli e 21 contrari, con voto segreto, il disegno di legge in materia di sanità, che contiene la norma che obbliga gli ospedali pubblici ad assumere medici non obiettori di coscienza garantendo così la piena attuazione della legge 194 del 1978, che tutela il diritto delle donne all’interruzione volontaria di gravidanza. Al momento della votazione in aula erano presenti 55 deputati, hanno votato in 48. Alla lettura del risultato in aula sono partiti gli applausi.

