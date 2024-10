Arianna Meloni, ‘non c’è nessuna ragnatela, ve lo assicuro’

agenzia

'Non tradisco gli ideali che mi hanno portata in politica'

TRIESTE, 25 OTT – “Anche oggi c’è un simpatico articolo sulla ‘ragnatela di Arianna Meloni’. Ragazzi, non c’è nessuna ragnatela, ve lo assicuro. Non ho nulla da nascondere. E quello che faccio, lo faccio perché ci credo e non sono disponibile a vendere o a tradire quegli stessi ideali che mi hanno portata 30 anni fa a iniziare questo percorso in politica”. Lo ha detto la capo segreteria politica di Fratelli d’Italia, Arianna Meloni, intervenendo sul palco della sala del Ridotto del Teatro Verdi, questa sera a Trieste, all’evento “2 anni di governo Meloni: l’Italia torna a correre”, a cui hanno partecipato anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ed esponenti territoriali della coalizione di maggioranza.

