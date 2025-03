Arm con fondi europei, Minardo: «Sviluppo in Sicilia con industrie della Difesa»

Le dichiarazioni

Le parole del presidente della commissione Difesa della Camera

«I fondi coesione devono essere impiegati per ridurre le disparità economiche tra le regioni italiane ma ciò non toglie che serva uno sforzo per creare le condizioni per un possibile sviluppo in Sicilia di un ecosistema adatto alle industrie della Difesa». Lo dice il presidente della commissione Difesa della Camera Nino Minardo.

«L’industria della difesa in Italia – spiga Minardo – vive un momento di forte espansione e rappresenta un settore strategico per l’economia, l’innovazione e l’occupazione qualificata. Non si tratta banalmente di produrre armi in Sicilia ma di creare le condizioni adatte per consentire alle industrie di questo comparto di investire in Sicilia al fine di incidere sul territorio con ricadute occupazionali e la promozione dell’innovazione tecnologica e le relazioni con il mondo dell’Università e della Ricerca». Minardo ricorda che «alcune grandi industria del comparto Difesa come Leonardo e Fincantieri lavorano già in Sicilia ma serve sviluppare una strategia per consentire di fare di più, di dare più spazio alla cyber sicurezza e alla cyber defence e di beneficiare degli sviluppi dual-use delle nuove tecnologie».

