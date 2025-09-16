Assemblea regionale siciliana
Ars, approvati i primi articolo della “manovra quater”. E domani si vota sul Defr
La commissione Bilancio dell’Ars tornerà a riunirsi domattina
Approvati stamattina i primi articoli della manovra quater e annullata la seduta pomeridiana, la commissione Bilancio dell’Ars tornerà a riunirsi domattina per proseguire l’esame del testo, mentre il termine per gli emendamenti aggiuntivi è stato fissato a mezzogiorno di domani.
Si è chiusa nel pomeriggio all’Ars anche la discussione generale sul Defr 2026-28, il Documento di economia e finanza regionale: la votazione sarà nella seduta di domani.
