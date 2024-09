Giustizia Amministrativa

Ars, il deputato Laccoto confermerebbe il seggio dopo il ricorso post elezioni

Le operazioni di verifica in Prefettura, aggiornate alla prossima settimana, proseguiranno solamente per stabilire la maggior entità di voti di Laccoto, in quanto il conteggio riguarderà solamente il suo ricorso incidentale

Di Redazione | 20 Settembre 2024