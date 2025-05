Ars, il neodeputato Alessandro Porto sarà in due commissioni in quota Fratelli d’Italia

Assemblea regionale

È stato designato dal capogruppo Giorgio Assenza alle Attività Produttive e alla Cultura

Alessandro Porto, neo deputato dell’Ars, è stato designato dal capogruppo Giorgio Assenza componente in quota FdI della commissione Attività Produttive e della commissione Cultura. Subentrerà rispettivamente ad Assenza e a Pino Galluzzo che si sono dimessi da queste commissioni proprio per consentire l’ingresso di Porto. Il neo deputato, che era assessore a Catania nella giunta Trantino, è subentrato a Giuseppe Castiglione (Mpa) sospeso per la legge Severino: nei giorni scorsi la sua adesione a Fratelli d’Italia.