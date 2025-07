Ars, il Pd: «Crisi politica nella sua maggioranza, Schifani venga a riferire in aula»

Politica

Lo ha detto oggi in Aula Michele Catanzaro, capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana

«Il presidente Schifani smetta di nascondersi e venga in Aula a riferire sulla crisi politica della sua maggioranza. Non è più accettabile che provi ogni giorno a scaricare sugli altri le responsabilità della paralisi del suo governo, come se in questi due anni e mezzo non fosse stato lui a guidare la Regione ma un soggetto esterno, calato da un altro pianeta.» Lo ha detto oggi in Aula Michele Catanzaro, capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, durante l’intervento nel corso del dibattito parlamentare.«Non si può continuare a raccontare la favola dei ‘buonì e dei ‘cattivì: da una parte Schifani, che si atteggia a moralizzatore, e dall’altra i parlamentari, accusati di ogni male. È un gioco pericoloso – ha aggiunto Catanzaro – che mina la credibilità delle istituzioni e distorce la realtà dei fatti. La verità è che questo governo regionale è bloccato, inconcludente, senza visione e senza programmazione ed il presidente della Regione piuttosto che governare passa il suo tempo a mettere in atto tentativi di smarcarsi dalle proprie responsabilità politiche e istituzionali».Il deputato del Pd Nello Dipasquale in Aula ha detto: «La stragrande maggioranza dei deputati di questo Parlamento ha portato avanti battaglie legittime per i propri territori, chi ha sbagliato ne risponderà nelle sedi opportune, ma ribadisco che la stragrande maggioranza di noi ha portato avanti delle cause legittime per il propri territorio.«Siamo entrati in una fase molto delicata del Parlamento – ha aggiunto – che prefigura una profonda crisi nel dialogo e nel confronto. Schifani non capisce che siamo davanti a questioni importanti che non riguardano solo la politica, ma anche la questione morale, una questione morale che riguarda soprattutto il suo governo e la sua maggioranza e le persone da lui nominate. Mi auguro che Schifani venga in Aula a riferire».

