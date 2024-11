Ars, il saluto tra Schifani e Micciché dopo due anni

il disgelo

A raccontare l'episodio lo stesso ex esponente siciliano di Forza Italia, partito lasciato pochi mesi fa

«Ci siamo salutati con Schifani, sì. Non accadeva da due anni». Così Gianfranco Miccichè uscendo, assieme agli altri capigruppo delle opposizioni all’Ars, dalla riunione in Torre Pisana con il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, alla presenza del governatore Renato Schifani e dell’assessore all’Economia Alessandro Dagnino per un confronto sul disegno di legge di variazione del bilancio, all’ordine del giorno della seduta di questo pomeriggio.

