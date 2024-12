Ars, La Vardera lancia nuovo movimento per la democrazia: «Mai con Cuffaro, Lombardo o Schifani»

Regione

L'annuncio del deputato regionale del gruppo misto

«Non staremo né a destra e né a sinistra, il nostro obiettivo è quello di identificarci con i siciliani senza le pressioni romane sulle spalle. Vi posso già dire che non andremo mai con i vari Cuffaro, Lombardo e Schifani di turno e neanche con tutti quelli che hanno venduto la nostra Isola all’autonomia differenziata. Ho lanciato un appello sui social a chiunque voglia farne parte: non so ancora il nome o quale sia il logo, lo sceglierò insieme a tutti quelli che saranno al mio fianco». Così annuncia il deputato regionale del gruppo misto all’Ars Ismaele La Vardera.