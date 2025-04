Ars, niente aumenti ai dirigenti delle partecipate: il voto segreto ferma il ddl

In Sicilia

La Vardera: «L'opposizione unita è riuscita a fermare in aula un disegno di legge assurdo e anacronistico»

Centrodestra battuto all’Assemblea regionale siciliana. Non passa a Sala d’Ercole la norma che prevedeva l’aumento delle indennità per i vertici delle società partecipate della Regione. Ad affossare la riforma, difesa in Aula dall’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, è stato il voto segreto, chiesto dall’opposizione, all’emendamento soppressivo dell’articolo 1, che conteneva proprio il nuovo sistema di calcolo, passato con 39 voti a favore e 16 contrari.