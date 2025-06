Ars, sì a mozione per accogliere in Sicilia i bambini feriti a Gaza

Accoglienza

Il dibattito era stato chiesto dal gruppo Pd che aveva presentato una mozione a sostegno del popolo palestinese e del riconoscimento dello Stato di Palestina

L’assemblea regionale siciliana ha approvato oggi una mozione all’unanimità sulla situazione di Gaza e sul conflitto israelo palestinese.

«La Sicilia promuova, nel solco della cultura della solidarietà e integrazione del suo popolo, iniziative per l’accoglienza negli ospedali dell’isola dei cittadini gravemente feriti a Gaza, in particolare bambini». È questo uno dei passaggi della mozione approvata nel corso della seduta di oggi, al termine del dibattito iniziato ieri e oggi degli incontri che si sono tenuti anche tra i rappresentanti dei diversi gruppi parlamentari per raggiungere una sintesi tra le mozioni presentate sui conflitti in Medio Oriente. Il dibattito era stato chiesto dal gruppo Pd che aveva presentato una mozione a sostegno del popolo palestinese e del riconoscimento dello Stato di Palestina.Il documento di sintesi si rivolge al governo regionale è chiede anche, tra l’altro, di sostenere ogni iniziativa istituzionale per dire «no alla guerra» e per raggiungere l’obbiettivo di «due popoli e due Stati, Israele e Palestina» e porre in essere azioni per consentire l’invio di aiuti umanitari alla popolazione di Gaza.

Commentando il voto, il presidente dei deputati di Forza Italia Stefano Pellegrino ha dichiarato che “il testo approvato oggi in Assemblea rappresenta un punto di incontro equilibrato tra le tante sensibilità e posizioni politiche legate alla questione israelo-palestinese. Rappresenta soprattutto una chiara presa di posizione rispetto al tema che credo sia prioritario per tutti e cioè quello della cessazione delle ostilità, della ripresa della diplomazia internazionale per la pace e soprattutto l’assistenza ad una popolazione stremata e vittima di un conflitto violentissimo”.