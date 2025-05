Ars, sì alla legge “Liberi di scegliere”. Galvagno: “Traguardo di civiltà per la politica siciliana”

La nuova norma

Il presidente dell'Assemblea regionale, primo firmatario della proposta due anni fa, commenta con soddisfazione il risultato raggiunto

“Il voto dell’ Ars che, all’unanimità, ha approvato il ddl in favore dei minori a rischio rappresenta un traguardo di civiltà per tutta la politica siciliana”. A dirlo è Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea regionale siciliana, primo firmatario ormai due anni fa del disegno di legge arrivato poche ore fa all’approvazione dell’Aula. “Per questo – ha proseguito – desidero ringraziare il presidente Renato Schifani e tutti i componenti delle commissioni parlamentari che hanno sostenuto appieno quella che per è stata da sempre una priorità. La nuova legge, sottoposta dal presidente del Tribunale dei minori di Catania, Roberto Di Bella, che ringrazio, si rifà al protocollo ‘Liberi di scegliere’ ed anche alle buone prassi sviluppate finora proprio attraverso le azioni coraggiose dei Tribunali per i minorenni e può davvero rappresentare una svolta per quei ragazzi che, fino a ieri, avrebbero avuto un destino già segnato”, ha concluso Galvagno.

