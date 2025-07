Assemblea Fieg, serve una legge con risorse, strumenti e regole

agenzia

Valorizzare l'informazione e la formazione digitale per giovani

ROMA, 01 LUG – L’assemblea generale della Federazione Italiana Editori Giornali, riunitasi oggi, valutata la difficile condizione delle nuove generazioni e dei rischi che stanno emergendo quotidianamente, ha condiviso l’importanza della valorizzazione della formazione digitale per i giovani. Gli editori – spiega una nota – ringraziano il sottosegretario Barachini e il governo per gli ultimi provvedimenti a favore del settore e, constatato l’aggravarsi della crisi della stampa, ritengono indispensabile una nuova legge per l’editoria che garantisca la sostenibilità economica dell’informazione di qualità e il pluralismo informativo, con un sistema di finanziamento stabile del Fondo editoria e un organico sistema di interventi di sostegno, che superi la frammentarietà e l’episodicità degli attuali contributi all’editoria. Sono necessari, poi, interventi a favore della capillarità della rete di distribuzione e vendita della stampa – sottolinea ancora la Federazione degli editori – e regole che tutelino in maniera più efficace i produttori di contenuti e proteggano adeguatamente la proprietà intellettuale, anche nel campo dell’IA generativa. I giornali hanno un notevole potenziale di crescita, innovazione e creazione di posti di lavoro: una nuova legge per l’editoria – conclude la Fieg – è necessaria per sfruttare appieno questo potenziale.

