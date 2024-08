Assessore Bolzano, ‘classi speciali non consentite dalla legge’

agenzia

Achammer (Svp),'vale quanto scritto nel programma di coalizione'

BOLZANO, 28 AGO – “L’istituzione di classi speciali – indipendentemente dalla loro natura – non è consentita dalla legge a livello statale e provinciale”. Lo ha chiarito all’ANSA il consigliere di Stato Philipp Achammer in merito alla classe per ‘soli non tedeschi’ alla scuola elementare Goethe di Bolzano. “Vale quanto scritto nel programma di coalizione”, sottolinea Achammer, “il sostegno differenziato per lingua e per gruppi negli asili e nelle scuole attraverso l’assegnazione aggiuntiva di personale docente”. Questo – prosegue – “è avvenuto e le scuole ‘complesse’ riceveranno ancora più personale per il prossimo anno scolastico. La sfida per le scuole è grande, nessuno lo mette in dubbio”, afferma Achammer.

