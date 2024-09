Assessore Umbria, insulti sui social per il mio aspetto fisico

agenzia

Michele Fioroni denuncia dopo post in maglietta e calzoni corti

PERUGIA, 03 SET – Ha denunciato di essere stato vittima sui social di insulti per il suo aspetto fisico l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Umbria Michele Fioroni che qualche giorno fa aveva pubblicato su Instagram un post per annunciare il suo ritorno al lavoro dopo le ferie. Recandosi in ufficio in maglietta e calzoni corti, in “maniera non proprio istituzionale, una mise estiva” ha commentato ora lui stesso in un nuovo video. “State attenti prima di offendere, state attenti prima di insultare una persona per l’aspetto fisico” il suo invito. “Possiamo valutare l’opportunità o meno di quel post – ha affermato Michele Fioroni – ma quello su cui vorrei soffermarmi sono gli insulti, i leoni da tastiera che hanno criticato il mio aspetto fisico, invitandomi a mettermi a dieta e dandomi del panzone. A questi vorrei dire che io ho le spalle forti e non mi preoccupano questi insulti e questo modo di fare politica così becero ma ci sono persone che questa forza non ce l’hanno, per le quali un commento può essere una lancia dolorosa e per questi vi dico state attenti prima di offendere, state attenti prima di insultare una persona per l’aspetto fisico. Le ferite potrebbero essere veramente molto gravi. Un saluto a tutti i leoni da tastiera”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA