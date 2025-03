Assessori a casa per la Festa del Papà, salta la seduta dell’Ars. La Vardera: «Vergogna»

il caso

In aula assenti gli esponenti della Giunta, la protesta del deputato di Controcorrente

La seduta dell’Ars di oggi, durante la quale si sarebbero dovute discutere interrogazioni e interpellanze della rubrica Attività produttive, è stata rinviata per l’assenza dell’assessore Edy Tamajo a causa di «intervenuti motivi di salute». Il presidente di turno dell’Ars Nuccio Di Paola ha anche comunicato che l’assessore delegato ai rapporti tra il governo e il Parlamento regionale «ha reso noto che per la seduta prevista domani, con all’ordine del giorno attività ispettive, non si sono ravvisate disponibilità da parte degli assessori regionali». L’aula è stata dunque rinviata a martedì 25 marzo alle 15.

La Vardera all’attacco