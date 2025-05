Assessori assenti in Aula Lombardia, presidente sgrida la giunta

agenzia

Dopo le polemiche sollevate dal capogruppo del Pd Majorino

MILANO, 13 MAG – Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, in apertura di seduta d’Aula, ha ‘richiamato’ la giunta per l’assenza degli assessori. In Consiglio è presente solo il sottosegretario all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio Regionale Mauro Piazza. Il sollecito di Romani è arrivato dopo le polemiche sollevate, per le assenze sui banchi della giunta, dal capogruppo del Pd Pierfrancesco Majorino. Romani ha dato ragione a Majorino, ritenendo che la presenza degli assessori, specie durate le interrogazioni del mattino, sia “programmabile”. “Vedere i banchi della giunta vuoti…Ritengo che sia opportuno che l’Ufficio di Presidenza esprima un appunto in questo senso”, ha detto Romani.

