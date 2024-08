Ast, dal Cdm via libera alla ricapitalizzazione. Schifani: «Adesso procediamo al rilancio»

Trasporti

Mancata impugnativa da parte del Consiglio dei ministri alla norma regionale

«Con il via libera definitivo della norma da parte del Consiglio dei ministri, possiamo finalmente procedere al rilancio dell’Ast, della quale in pochi mesi di governo abbiamo messo in ordine i conti, guardando con più fiducia al futuro della società regionale e rassicurando, nel contempo i lavoratori. Fin dal nostro insediamento, abbiamo ritenuto che l’Azienda rappresentasse un asset di fondamentale importanza per la Regione e abbiamo lavorato con questo obiettivo. Oggi un altro passo in avanti verso questa direzione è stato fatto». Lo dice il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, commentando la mancata impugnativa da parte del Consiglio dei ministri alla norma regionale che ha previsto la ricapitalizzazione dell’Azienda siciliana trasporti.

