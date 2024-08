Attacchi ad Arianna Meloni, Pogliese: «Meschino metodo della macchina del fango»

FdI

"Quanto denunciato oggi dal direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti è grave e preoccupante"

“Esprimo piena e convinta solidarietà ad Arianna Meloni che ha l’unica colpa di essere una seria e preparata dirigente politica e di essere sorella del premier. Stiamo assistendo da settimane ormai al meschino metodo della macchina del fango contro Arianna per cercare di destabilizzare il governo. La calunnia come strumento di lotta politica non ci appartiene e quanto denunciato oggi dal direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti è grave e preoccupante: in democrazia non si possono accettare questi mezzucci che, tramite le bugie di certa opposizione, sarebbero tesi a sollecitare un intervento della magistratura. Un’ipotesi inquietante che mirerebbe a destabilizzare l’azione di un governo che gode della fiducia degli italiani e che ha nettamente battuto una sinistra a corto di idee e che, con la bava alla bocca, cerca ancora di riprendere il controllo di potere e nomine. Arianna Meloni – con tutto il supporto del partito . supererà anche questa, e sarà l’ennesima dimostrazione della solidità e del buon governo di Fratelli d’Italia e di tutto l’esecutivo”. Lo ha dichiarato il senatore Salvo Pogliese, coordinatore di Fratelli d’Italia per la Sicilia Orientale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA