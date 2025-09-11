Sfoglia il giornale

Attacco hacker a profilo social Crosetto, aperta indagine

La Procura di Roma procede per accesso abusivo

Di Redazione

ROMA, 11 SET – La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all’attacco hacker al profilo social del ministro della Difesa, Guido Crosetto, avvenuto la scorsa settimana. Nel procedimento, al momento contro ignoti, si ipotizza il reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico. I pirati informatici hanno violato l’account X del ministro pubblicando almeno due post ingannevoli e arrivando a chiedere donazioni in criptovalute per cause di varia natura, una per i funerali di Giorgio Armani e l’altra per la questione Gaza.

