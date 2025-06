Atteso l’ok per la riforma dell’autonomia di Trento e Bolzano

agenzia

I presidenti Kompatscher e Fugatti oggi presenti al Cdm

BOLZANO, 12 GIU – All’ordine del giorno del consiglio dei ministri di oggi anche l’approvazione del disegno di legge costituzionale per le modifiche allo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol. Il primo sì del governo Meloni era stato dato lo scorso 9 aprile e, nel frattempo, sono arrivati i pareri vincolanti dei due Consigli provinciali di Trento e Bolzano, come anche di quello regionale del Trentino Alto Adige. La riforma dell’Autonomia contiene disposizioni volte a ripristinare i singoli poteri legislativi che erano stati limitati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in seguito alla riforma costituzionale del 2001. Essa ridefinisce i limiti della legislazione. In particolare, è stato abolito il limite delle leggi statali di riforma economica e sociale. In futuro, quindi, la legislazione altoatesina e trentina non dovranno più tenerne conto. I presidenti delle Province di Bolzano e Trento, Arno Kompatscher e Maurizio Fugatti, sono attesi a Palazzo Chigi.

