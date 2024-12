Automotive: Meloni, stop multe ad aziende costruttrici

agenzia

Premier annuncia proposta che sarà sottoscritta anche da Italia

ROMA, 17 DIC – Nel settore dell’automotive, “chiediamo la sospensione delle multe per le aziende costruttrici perché stanno già portando alla chiusura di molti stabilimenti e, nel medio periodo, ci poniamo l’obiettivo di riaprire il capitolo della neutralità tecnologica rendendo utilizzabili le tecnologie per ridurre le sostanze inquinanti”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo, anticipando la proposta che sarà sottoscritta anche dall’Italia.

