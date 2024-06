Autonomia differenziata, nel Centrodestra le prime “crepe”: Occhiuto tira il freno

il dibattito

Il presidente della Calabria (Forza Italia): «Il testo va modificato». Muro di Lega e FdI

«Non c’è la serenità necessaria per discutere questa riforma». A pochi giorni dall’approvazione definitiva dell’Autonomia differenziata il governatore azzurro della Calabria, Roberto Occhiuto, mette agli atti tutte le sue perplessità sul ddl Calderoli, in particolare sulla questione del trasferimento delle materie non-Lep, e chiede modifiche al testo. Ritocchi che, però, rischiano di compromettere del tutto l’iter della riforma che dovrebbe a quel punto tornare al Senato. I patti vanno rispettati, si affretta a puntualizzare la Lega. «Il Paese – dice il capogruppo Riccardo Molinari – aspetta l’attuazione dell’Autonomia dal referendum del 2001, sono 23 anni, per noi si è atteso abbastanza». E anche Fratelli d’Italia, con Manlio Messina, fa sapere che «il provvedimento va bene com’è». A scendere in campo per calmare le acque è anche il capogruppo di Forza Italia Paolo Barelli. «FI voterà a favore», taglia corto.

Ma intanto dall’opposizione arriva l’invito agli azzurri a tradurre in fatti le proprie perplessità. «Dopo l’intervista del vicesegretario di FI Occhiuto, invitiamo i deputati di Forza Italia a trarne le conseguenze e a votare i nostri emendamenti sui Lep», dice il responsabile Sud della segreteria del Pd Marco Sarracino. Secondo Angelo Bonelli di Avs sul provvedimento «è necessaria una tregua con il ritorno in Commissione, lo proponga Forza Italia».

Certo è che da tempo gli azzurri sono in sofferenza sul provvedimento. Tanto che qualche malpancista sottolinea a taccuini chiusi come il partito in alcune zone del sud abbia tenuto ma non abbia fatto l’exploit atteso forse proprio per colpa dell’Autonomia. E nei giorni scorsi alcuni malumori sono stati espressi in una riunione della segreteria del partito.