Autonomia: la Lombardia pronta a intesa anche sulla sanità

agenzia

Regione accelera, ieri incontro Fontana-Calderoli

MILANO, 20 LUG – La Lombardia accelera sull’autonomia. La Regione, già dopo l’estate, è pronta a sottoscrivere le prime intese su tre materie no Lep, ossia la protezione civile, le professioni e la previdenza complementare integrativa, ma soprattutto sulla sanità per cui sono già stati definiti i Lea. Ieri il governatore Attilio Fontana ha incontrato il ministro per le Autonomie Roberto Calderoli, una riunione positiva che ha confermato la volontà della Lombardia di chiudere i primi negoziati. In particolare, più autonomia sulla sanità viene considerata un’opportunità magari per intervenire sugli stipendi di medici e infermieri – la Lombardia sconta la concorrenza dei salari svizzeri – e più in generale sulle liste d’attesa.

