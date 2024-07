Autonomia, la Toscana approva la richiesta di referendum

agenzia

FIRENZE, 16 LUG – Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza (23 favorevoli 13 contrari, 0 astenuti) la proposta per richiedere un referendum, ai sensi dell’art. 75 della Costituzione e a norma della legge n. 352/1970, per abrogare la legge sull’autonomia differenziata. L’aula ha approvato le due proposte di deliberazione, sottoscritte dai capigruppo di Pd, Italia Viva e M5s, per chiederne l’abrogazione totale o parziale. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha detto che “chiederemo ai cittadini del nostro Paese di esprimersi perché noi vogliamo un’Italia che non lasci indietro nessuno”.

