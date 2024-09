Autonomia: Sala a Salvini, io sì di sinistra ma non disinformato

agenzia

E sfida il ministro a un confronto pubblico, 'anche oggi'

MILANO, 31 AGO – Il sindaco di Milano Giuseppe Sala replica, sui social, al ministro e vicepremier Matteo Salvini che ha criticato la sua posizione sulla riforma dell’autonomia. “Secondo il ministro Salvini, sull’autonomia differenziata io sarei un ‘disinformato di sinistra’. Di sinistra certamente, disinformato proprio no – scrive Sala su X -. Perché non facciamo un confronto pubblico, tecnico, non a slogan, e vediamo chi ne sa di più? Sono pronto, anche oggi”.

