Autonomia: Schlein, la sfida è portare il Paese a votare

La segretaria glissa sull'assenza di Conte all'assemblea

ROMA, 05 OTT – L’assenza di Conte? “Sono state raccolte un milione e 300mila firme, una grande mobilitazione, a Nord come al Sud. Adesso la vera sfida è quella di portare il Paese a votare contro una riforma sbagliata, che spacca il Paese in due”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein arrivando al centro Congressi Frentani glissando sulla non partecipazione all’evento del leader pentastellati.

