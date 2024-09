Autonomia: Zaia, il 3 ottobre si incardina cronoprogramma lavori

agenzia

'Con i fatti dimostreremo che non è la secessione dei ricchi'

VENEZIA, 26 SET – Il 3 ottobre è una data importante, “considerato che in quella occasione immagino si andrà a incardinare quello che è il cronoprogramma dei lavori per l’Autonomia. La base di ragionamento saranno le prime 9 materie, dopo di che cercheremo di capire anche quali saranno le proposte del governo tramite il ministro Calderoli”. Lo ha detto stamane il Presidente del Veneto Luca Zaia all’aeroporto Marco Polo di Tessera, a margine della cerimonia per l’atterraggio del primo volo da Shanghai di China Eastern Airlines su Venezia. “Con i fatti dimostreremo che non è la secessione dei ricchi, la volontà di lasciare qualcuno per strada, non è la volontà di valorizzare solo alcune parti del Paese – ha puntualizzato – ma sarà una grande opportunità per tutti”. Peraltro, ha ricordato, “i lep (livelli essenziali delle prestazioni) si stabiliranno in parlamento entro 24 mesi grazie a questo governo che li ha resi obbligatori. Fino a prima per decenni abbiamo sentito della necessità di fare i lep – ha concluso – ma mai nessuno ha fatto il provvedimento”.

