Autorità portuale, la Regione e Tardino: Palazzo d’Orlèans non chiede al Tar di sospendere la nomina e punta sul merito: «Abbiamo ragione»

il contenzioso

L'annuncio del governo regionale

La Regione Siciliana ha chiesto al Tar di Palermo di affrontare nel più breve tempo possibile il merito del ricorso contro la nomina del commissario dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale. L’udienza, secondo il calendario del Tribunale, potrebbe essere fissata già a gennaio 2026.

Palazzo d’Orléans ha scelto di non insistere sulla sospensione cautelare dell’atto ministeriale, ritenendo più utile un giudizio completo e approfondito piuttosto che un intervento limitato e sommario.