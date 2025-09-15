Palermo
Autorità portuale, Schifani su nomina Tardino: «Sarà il Tar a decidere sulla fondatezza»
Il commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale replica a sua volta: «Timore del presidente non è fondato»
«La fondatezza del provvedimento di nomina del commissario straordinario dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale sarà valutata nel merito dal Tar di Palermo che ha già fissato, a seguito del ricorso della Regione, l’udienza per il 13 gennaio». Lo dice il presidente della Regione, Renato Schifani, raggiunto dall’ANSA, aggiungendo che dalla presentazione del ricorso si è «astenuto da qualsiasi dichiarazione in merito per rispetto dei giudici».
«Non ho avuto ancora alcuna interlocuzione con il presidente Schifani ma credo che ci sarà presto. Oggi voglio placare tutti. Il presidente Schifani ha avuto un timore legittimo ma che non è fondato. Lo dimostreremo con i fatti. Quello di oggi è solo l'inizio di un percorso che sarà caratterizzato da un grande rispetto istituzionale che la mia persona e il mio ruolo avrà nei confronti dell'istituzione e della persona di Renato Schifani, per il suo ruolo nella politica regionale e nazionale», ha detto il commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino, a margine di un incontro con i giornalisti a Palermo, per sottoscrivere un protocollo per la progettazione e la realizzazione del waterfront di via Crispi, a proposito della sua nomina e dello scontro con il presidente della Regione, Renato Schifani.