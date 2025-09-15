Autorità portuale, Schifani su nomina Tardino: «Sarà il Tar a decidere sulla fondatezza»

Palermo

Il commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale replica a sua volta: «Timore del presidente non è fondato»

«La fondatezza del provvedimento di nomina del commissario straordinario dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale sarà valutata nel merito dal Tar di Palermo che ha già fissato, a seguito del ricorso della Regione, l’udienza per il 13 gennaio». Lo dice il presidente della Regione, Renato Schifani, raggiunto dall’ANSA, aggiungendo che dalla presentazione del ricorso si è «astenuto da qualsiasi dichiarazione in merito per rispetto dei giudici».