Autostrada A19, il Codacons chiede le dimissioni di Schifani da commissario straordinario

Code infinite

Code chilometriche, cantieri infiniti, disagi quotidiani. «La situazione dell’autostrada A19 Palermo-Catania resta drammatica, come dimostrano i 3 chilometri di coda registrati oggi, domenica 29 giugno, tra Bagheria e Casteldaccia, in direzione Catania, con automobilisti bloccati sotto il sole e privi di alternative», scrive il Codacons. Insieme al Comitato Utenti Vittime Autostrade Siciliane «chiedono le dimissioni di Renato Schifani dall’incarico di Commissario Straordinario per l’A19, ruolo che ricopre parallelamente a quello di Presidente della Regione Siciliana. Una richiesta motivata dal perdurare di una gestione ritenuta ormai inadeguata a garantire risposte concrete e tempestive».

«È intollerabile – dichiarano Codacons e Comitato – che un’arteria fondamentale per la mobilità siciliana versi ancora in condizioni disastrose. I cittadini vivono ogni giorno una vera e propria odissea, senza che vi siano segnali tangibili di miglioramento, nonostante anni di promesse e commissariamenti».

A rilanciare l’allarme è stato anche un video diffuso da un parlamentare regionale, che ha documentato per l’ennesima volta lo stato di degrado della tratta. Di fronte all’assenza di interventi strutturali e al ripetersi delle stesse criticità, Codacons e Comitato sollecitano un cambio di passo immediato, con l’individuazione di una nuova guida in grado di affrontare l’emergenza con competenza, trasparenza e rapidità.

Lo scontro tra istituzioni sulla gestione dell’A19 rischia di paralizzare ogni intervento. È necessario superare contrasti e inefficienze, avviando una nuova fase fondata sulla responsabilità e sulle soluzioni operative.