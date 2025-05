Avs-Pd-M5s-+Eu chiedono informativa di Meloni su Gaza

agenzia

In Aula parlano Fratoianni, Provenzano, Ricciardi e Della Vedova

ROMA, 06 MAG – Le opposizioni hanno chiesto in Aula alla Camera una informativa urgente della premier Giorgia Meloni sulla situazione di Gaza. “Chiediamo che il governo italiano nella sua espressione più alta, la presidente del consiglio Meloni, venga in quest’Aula parlamentare e dica una parola su quanto sta accadendo a Gaza, perché in quella gigantesca prigione a cielo aperto non c’è mai fine all’orrore: il governo criminale di Netanyahu ha deciso il piano di invasione di Gaza, di occupazione senza limiti di tempo di quel territorio e di organizzare la deportazione della popolazione palestinese”. Alla richiesta si sono associati il Pd con Beppe Provenzano, M5s con Riccardo Ricciardi e +Europa con Benedetto Della Vedova “Mi unisco alla richiesta – ha detto Provenzano – che la presidente del Consiglio venga in quest’Aula a confrontarsi. Il gabinetto di Netanyhau ha annunciato la massiccia invasione della Striscia, qualcosa di fronte alla quale non possiamo chiudere gli occhi, è un piano di sterminio, va fermato”. “Da Gaza dicono che il mondo resta a guardare e a loro non resta che morire in silenzio – ha proseguito – abbiamo il dovere di romperlo questo silenzio: la presidente Meloni è l’unica leader europea che non parla di Medioriente. Chiudere gli occhi è complicità, non vogliamo chiudere gli occhi”. “Il governo Meloni passerà alla storia come complice di un crimine orrendo”, ha detto Riccardo Ricciardi. “Fa tanto più male – ha sottolineato Della Vedova – vedere ciò che sta accadendo quando abbiamo assistito a delle coraggiosissime manifestazioni di dissenso degli abitanti di Gaza nei confronti di Hamas”.

