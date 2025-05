Avvenire lancia ‘Roma Felix’, il podcast sulla Città Eterna

agenzia

Da domani un viaggio in 5 puntate alla scoperta della Capitale

MILANO, 26 MAG – Avvenire lancia il podcast ‘Roma Felix’, un viaggio in cinque puntate tra storia, spiritualità e memoria alla scoperta dell’anima profonda di Roma, realizzato con il sostegno di Italo, il primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità che collabora con Avvenire poiché da sempre attento sostenitore di iniziative per la promozione della cultura. ‘Roma Felix’, si legge in una nota, rappresenta un itinerario inedito tra i luoghi poco conosciuti della Città Eterna, spesso nascosti allo sguardo dei più e fuori dalle rotte più battute dai visitatori. Disponibile su Avvenire.it, su tutte le piattaforme podcast e sui canali di Italo a partire da domani 27 maggio. Scritto e condotto dai giornalisti di Avvenire Stefania Falasca e Giuseppe Matarazzo, Roma Felix intreccia la storia cristiana con quella urbana e popolare della Città attraverso un racconto che parte dai luoghi del primo Apostolo Pietro, le strade, le case, le basiliche, i santuari, i vicoli disseminati di osterie e Madonnelle, per giugnere fino alla Roma sotterranea delle catacombe. Un percorso immersivo che attraversa secoli di fede, mistero, umanità e un invito a riscoprire le tracce – spesso impercettibili o ancora nascoste – di una Roma fascinosa e misteriosa. Il podcast racchiude documenti sonori, inserti d’archivio di straordinario valore e voci autorevoli capaci di restituire la profondità storica e spirituale dei luoghi raccontati. Sono intervenuti monsignor Gianfranco Basti, rettore della Basilica di Santa Pudenziana a Roma (episodio 1); fra Calogero Favata, rettore della Chiesa di San Paolo alla Regola, Roma (episodio 2); il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente emerito della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e la professoressa Lucrezia Spera, docente di Archeologia tardoantica all’Università di Roma Tor Vergata (episodio 3); monsignor Eamonn Mc Laughlin, Canonico del Capitolo di Santa Maria Maggiore (episodio 4); monsoignor Marco Gnavi, parroco della Basilica di Santa Maria in Trastevere in Roma e Graziano Di Giulio, esperto di arte contemporanea (episodio 5). Al podcast hanno collaborato i giornalisti di Avvenire Alessandro Saccomandi (cura editoriale), Chiara Vitali (cura editoriale) e Massimo Dezzani (grafiche), insieme a Daniele Bertinelli (sound design).

