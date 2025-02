Azione, Calenda a Catania: «Autonomia regionale è un esperimento fallimentare per i siciliani»

Dichiarazioni

Nella prima tappa di un tour in Sicilia che proseguirà nel pomeriggio a Messina e domani a Palermo

«E’ fondamentale per la Sicilia che lo Stato intervenga e tolga le competenze che la Regione non sta esercitando: dalla gestione dell’acqua, dove ci sono 51 società che non riescono a fare nessun lavoro, e va nazionalizzata, a quella della sanità e delle strade. Il problema è che l’autonomia regionale siciliana è un esperimento fallimentare per i siciliani». Lo ha detto Carlo Calenda a Catania, prima tappa di un tour in Sicilia del leader di Azione che proseguirà nel pomeriggio a Messina e domani a Palermo.