B.Berlusconi, magistrati politicizzati si accanirono su papà

agenzia

"Questo compromise la sua salute, serve riforma della giustizia"

ROMA, 11 GIU – Silvio Berlusconi “è stato il leader politico più perseguitato al mondo con più di 4mila udienze e 86 processi. Un accanimento da parte di una parte della magistratura politicizzata che è durato quasi 30 anni e che ne ha gravemente compromesso la salute. Mi auguro che venga presto approvata in Parlamento la riforma della giustizia”. Così Barbara Berlusconi, terzogenita del fondatore di Forza Italia, ha ricordato il padre a un anno dalla scomparsa, in un’intervista esclusiva al Tg1 realizzata a Villa Macherio. “Mio padre ha cambiato l’Italia modernizzandola, nell’imprenditoria, nello sport, nei media e soprattutto nella politica con l’introduzione del bipolarismo. È stato molto amato perché ha sempre difeso la libertà come diritto naturale dell’uomo in contrapposizione a uno Stato più oppressivo e non al servizio dei cittadini, come lui invece auspicava. E poi è stato certamente contrastato”, ha aggiunto la figlia del Cavaliere.

