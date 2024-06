Ballottaggi: a Caltanissetta, Gela e Pachino chiuse le urne, al via lo spoglio

LE COMUNALI

Affluenza a picco: secondo l'ultimo dato si è recato alle urne il 27,47 per cento degli aventi diritto, con un calo del 17,50 per cento rispetto al primo turno.

Si sono chiusi alle 15 i seggi nei tre Comuni siciliani – Caltanissetta, Gela e Pachino – chiamati al turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. Alle 23 di ieri sera si era recato alle urne il 27,47 per cento degli aventi diritto, con un calo del 17,50 per cento rispetto al primo turno.

A Caltanissetta, dove si affrontano Annalisa Maria Petitto e Walter Calogero Tesauro, alla chiusura dei seggi ieri sera il dato dell’affluenza era del 27,89% (-18,34% rispetto al primo turno). A Gela, sempre nel Nisseno, in cui la sfida è tra Grazia Rita Cosentino e Giuseppe Terenziano Di Stefano, gli elettori che hanno votato ieri sera alle 23 sono stati il 26.08 degli aventi diritto, con un calo del 17,79 rispetto al primo turno.